Пашинян: укрепление сотрудничества с ЕАЭС – один из приоритетов Армении

Пашинян назвал укрепление сотрудничества с ЕАЭС одним из приоритетов Армении Пашинян: укрепление сотрудничества с ЕАЭС – один из приоритетов Армении

Москва7 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что укрепление сотрудничества с государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остается одним из ключевых внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов страны. Такое заявление он сделал на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Киргизии.

Для Республики Армения укрепление сотрудничества с государствами-членами Евразийского экономического союза остается одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов сказал Пашинян

По его словам, данный курс отражен и в программе нового правительства Армении.

Также Пашинян сказал, что Армения последовательно выступает за приверженность тем принципам, которые лежат в основе ЕАЭС.

47-е заседание ЕМПС посвящено развитию интеграции по ключевым направлениям. Перед заседанием российский премьер Михаил Мишустин и Пашинян провели краткую беседу.