Москва7 авгВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что укрепление сотрудничества с государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остается одним из ключевых внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов страны. Такое заявление он сделал на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Киргизии.
Для Республики Армения укрепление сотрудничества с государствами-членами Евразийского экономического союза остается одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетовсказал Пашинян
По его словам, данный курс отражен и в программе нового правительства Армении.
Также Пашинян сказал, что Армения последовательно выступает за приверженность тем принципам, которые лежат в основе ЕАЭС.
47-е заседание ЕМПС посвящено развитию интеграции по ключевым направлениям. Перед заседанием российский премьер Михаил Мишустин и Пашинян провели краткую беседу.