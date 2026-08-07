Мишустин кратко переговорил с Пашиняном перед заседанием ЕМПС в Киргизии

Мишустин и Пашинян провели краткую беседу перед заседанием ЕМПС в Киргизии Мишустин кратко переговорил с Пашиняном перед заседанием ЕМПС в Киргизии

Москва7 авг Вести.Председатель правительства России Михаил Мишустин кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед началом расширенного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Чолпон-Ате (Киргизия). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, главы правительств двух стран пообщались по пути к подиуму, где проходило совместное фотографирование участников мероприятия.

После этого Мишустин и Пашинян продолжили беседу перед входом в зал заседания.

Встреча в Чолпон-Ате стала первым очным контактом Михаила Мишустина и Никола Пашиняна после переназначения армянского политика на пост премьер-министра.