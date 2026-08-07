Москва7 авгВести.Председатель правительства России Михаил Мишустин кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед началом расширенного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Чолпон-Ате (Киргизия). Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, главы правительств двух стран пообщались по пути к подиуму, где проходило совместное фотографирование участников мероприятия.
После этого Мишустин и Пашинян продолжили беседу перед входом в зал заседания.
Встреча в Чолпон-Ате стала первым очным контактом Михаила Мишустина и Никола Пашиняна после переназначения армянского политика на пост премьер-министра.