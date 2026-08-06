Пашинян отправился в Киргизию для участия в мероприятиях ЕАЭС Пашинян отправился в Киргизию на заседание Евразийского межправсовета

Москва6 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с двухдневным визитом в Киргизию, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Заседание пройдет в городе Чолпон-Ата. В рамках визита глава армянского правительства примет участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, объединяющего страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В конце мая Пашинян не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Тогда Армению на саммите представлял вице-премьер Мгер Григорян.

В конце июля премьер-министр Армении заявил, что сложности с экспортом армянской продукции в Россию создают проблемы для функционирования ЕАЭС. По его мнению, если эти вопросы не будут оперативно урегулированы, это может негативно сказаться на дальнейшем развитии объединения.