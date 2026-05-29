Москва29 мая Вести.Вице-премьер Армении Мгер Григорян, который принимает участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане вместо премьер-министра Никола Пашиняна, адекватный человек. Такое мнение выразил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает ИС "Вести".

В пятницу в Астане проходит заседание Высшего евразийского экономического совета.

Но здесь присутствует вице-премьер Мгер Григорян, человек адекватный, имеет полномочия на подписание документов, поэтому, в принципе, идет обсуждение насколько, я знаю. Конечно, касаются там темы я ЕАЭС, ЕС, но это уже будет известно сейчас по итогам заседания в узком формате отметил он

Ранее в беседе с журналистами, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет принять участие в саммите Евразийского экономического союза 28-29 мая в Астане.

Причиной отказа от поездки армянский лидер назвал высокую занятость в связи с предвыборной кампанией.