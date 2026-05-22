Оверчук: решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС говорит о его приоритетах

Отсутствие Пашиняна на саммите ЕАЭС говорит о его приоритетах, заявил Оверчук Оверчук: решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС говорит о его приоритетах

Москва22 мая Вести.Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане свидетельствует о его приоритетах. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, решение Пашиняна можно считать определенным сигналом.

То, что его там не будет, это уже определенный сигнал, как он расставляет свои приоритеты сказал Оверчук

Ранее вице-премьер РФ заявил, что Ереван потеряет экономические преимущества от членства в ЕАЭС, если примет решение о вступлении в Европейский союз.