Пашинян заявил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астане

Москва11 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в саммите Евразийского экономического союза 28-29 мая в Астане. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Причиной отказа от поездки армянский лидер назвал высокую занятость в связи с предвыборной кампанией.

Во время моего визита 1 апреля в РФ я проинформировал президента РФ [Владимира Путина], что в связи с предвыборной кампанией не смогу присутствовать на параде в Москве, и не смогу быть 28 мая [на саммите ЕАЭС] рассказал он

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял, что Ереван выберет между ЕАЭС и ЕС, когда наступит соответствующее время. В свою очередь Пашинян до этого уходил от прямого ответа на вопрос, выйдет ли республика из Евразийского экономического союза.