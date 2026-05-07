Москва7 маяВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что проинформировал российского лидера Владимира Путина о невозможности принять участие в параде Победы в Москве 9 мая в связи с предвыборной кампанией в республике.
По словам главы армянского кабмина, он сделал это во время совершенного 1 апреля визита в Москву.
Я проинформировал президента России, что, поскольку в Армении начинается предвыборная агитация, я не смогу принять участие в мероприятиях 9 маясказал Пашинян, слова которого приводит "Интерфакс"
Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня.