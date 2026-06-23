Ушаков: никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет

Никакой конкретики по визиту Пашиняна в Москву пока нет, заявил Ушаков Ушаков: никакой конкретики по приезду Пашиняна в Москву пока нет

Москва23 июн Вести.Относительно визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву пока никакой конкретики нет. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Нет пока, нет сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможных сроках визита Пашиняна в российскую столицу

Ранее в СМИ активно обсуждались слухи о грядущих дипломатических контактах на высшем уровне. Однако официальные лица пока не подтверждают планы по организации мероприятия.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Согласно результатам, в парламент республики прошли партия "Гражданский договор" армянского премьера Никола Пашиняна (64 депутатских мандата в 105-местном парламенте), а также блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна (28 мандатов и еще один – для представителя нацменьшинств) и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (12 мандатов).

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела четырехпроцентный барьер, необходимый для получения мандатов.