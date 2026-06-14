ЦИК Армении сообщил, сколько мест получила партия Пашиняна в Парламенте ЦИК Армении: партия Пашиняна получила 64 мандата в 105-местном парламенте

Москва14 июн Вести.Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 64 депутатских мандата в 105-местном парламенте республики. Об этом заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

Об этом он заявил во время заседания ЦИК, которое состоялось в воскресенье, 14 июня.

Партия "Гражданский договор" - 61 мандат плюс три мандата представителям нацменьшинств, в данном случае - езид, русский и курд сказал Овакимян

Оппозиционный блок "Сильная Армения" во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном получил 28 мандатов и еще один — для представителя нацменьшинств. Как отметил Овакимян, в данном случае это ассириец.

Блок "Армения", во главе которого находится бывший президент страны Роберт Кочарян, получил 12 мандатов.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Партия армянского премьера Никола Пашиняна не смогла набрать необходимые 50% для самостоятельного формирования правительства, но сохранила эту возможность за счет особенностей распределения мандатов. Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, после чего ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.

Окончательные результаты голосования ЦИК Армении обнародовал 14 июня. По итогам выборов, в парламент нового созыва прошли три политические силы. Партия "Процветающая Армения" не преодолела четырехпроцентный барьер, необходимый для получения мандатов.