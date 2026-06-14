ЦИК Армении подвел окончательные итоги выборов в стране ЦИК Армении: партия Пашиняна "Гражданский договор" победила на выборах

Москва14 июн Вести.Партия Пашиняна "Гражданский договор" победила на выборах в Армении, заявил в ходе заседания ЦИК его глава Ваагн Овакимян.

Ранее политический блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна подал в ЦИК Армении заявление с требованием признать результаты прошедших в начале июня парламентских выборов недействительными. ЦИК произвел пересчет голосов на 637 избирательных участках из 2005.

Партия "Гражданский договор" [получила] 726 819 голосов, или 49,746% сообщил Овакимян

Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня.