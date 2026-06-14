Москва14 июнВести.Партия Пашиняна "Гражданский договор" победила на выборах в Армении, заявил в ходе заседания ЦИК его глава Ваагн Овакимян.
Ранее политический блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна подал в ЦИК Армении заявление с требованием признать результаты прошедших в начале июня парламентских выборов недействительными. ЦИК произвел пересчет голосов на 637 избирательных участках из 2005.
Партия "Гражданский договор" [получила] 726 819 голосов, или 49,746%сообщил Овакимян
Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня.