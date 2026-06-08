Партия Пашиняна набирает 51,03% голосов после подсчета 50% бюллетеней ЦИК: партия Пашиняна лидирует с 51,03% голосов после обработки 50% бюллетеней

Москва8 июн Вести.После обработки 742 857 бюллетеней (50,31%) партия "Гражданский договор" премьер‑министра Армении Никола Пашиняна набирает 51,03% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении, передает агентство РИА Новости.

На выборах в Армении блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна набрал 23,18%, блок "Армения" Роберта Кочаряна - 9,51%, а партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна - 4,18%.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о победе его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах несмотря на то, что ЦИК республики продолжает подсчет голосов. Такое заявление он сделал после подсчета 10% голосов, по результатам которых его партия набрала 54,64%. Он заявил, что "Гражданский договор" единолично сформирует правительство.

Вскоре после этого представители оппозиционных партий, участвующих в парламентских выборах в Армении, обвинили премьера страны Никола Пашиняна в давлении на Центральную избирательную комиссию из-за его заявления.