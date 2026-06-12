ЦИК Армении: после пересчета бюллетеней у лидеров выборов стало больше голосов

Лидеры выборов в Армении получили дополнительные голоса после пересчета ЦИК Армении: после пересчета бюллетеней у лидеров выборов стало больше голосов

Москва12 июн Вести.Лидирующие на выборах в Армении политические силы получили дополнительные голоса после пересчета бюллетеней, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Правящая партия "Гражданский договор" получила 1 148 дополнительных голосов. У блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна стало на 508 голосов больше. Блок "Армения" Роберта Кочаряна получил 217 дополнительных голосов, партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна – 147.

ЦИК Армении пересчитал голоса на 637 избирательных участках из 20 005. Окончательные итоги выборов будут подведены в воскресенье, 14 июня.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным до пересчета бюллетеней, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов. Оппозиция республики объявила выборы в парламент сфальсифицированными.

11 июня ЦИК Армении признал недействительными итоги голосования на двух участках.