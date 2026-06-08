"Сильная Армения": опубликованные ЦИК цифры не могут отражать реальную картину

"Сильная Армения": обнародованные ЦИК цифры не могут отражать реальную картину "Сильная Армения": опубликованные ЦИК цифры не могут отражать реальную картину

Москва8 июн Вести.Опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Армении цифры по итогам голосования на парламентских выборах не могут отражать реальную картину. Об этом сказано в распространенном заявлении оппозиционного блока "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна.

Опубликованные цифры не могут отражать реальную картину и восприниматься без углубленного изучения и правовой и политической оценки говорится в заявлении

Центральный штаб блока "Сильная Армения" сейчас занят анализом ситуации и выяснением реальной картины выражения воли избирателей, добавили там.

После чего мы представим нашу позицию и дальнейшие шаги заключили в блоке

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В ходе кампании представители оппозиции неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в избирательный процесс и деятельность ЦИК.

Согласно предварительным данным, партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов, однако сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Также в парламент проходят блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выборы в Армении прошли в обстановке жестких репрессий оппозиции.