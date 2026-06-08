Москва8 июнВести.Опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Армении цифры по итогам голосования на парламентских выборах не могут отражать реальную картину. Об этом сказано в распространенном заявлении оппозиционного блока "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна.
Опубликованные цифры не могут отражать реальную картину и восприниматься без углубленного изучения и правовой и политической оценкиговорится в заявлении
Центральный штаб блока "Сильная Армения" сейчас занят анализом ситуации и выяснением реальной картины выражения воли избирателей, добавили там.
После чего мы представим нашу позицию и дальнейшие шагизаключили в блоке
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В ходе кампании представители оппозиции неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в избирательный процесс и деятельность ЦИК.
Согласно предварительным данным, партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов, однако сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Также в парламент проходят блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, выборы в Армении прошли в обстановке жестких репрессий оппозиции.