Блок "Сильная Армения" не спешит с решением о вхождении в состав парламента Представитель "Сильной Армении" Мелоян: решение о мандатах пока не обсуждалось

Москва10 июн Вести.Блок "Сильная Армения", который возглавляет предприниматель Самвел Карапетян, до сих пор не рассматривал вопрос о том, стоит ли его представителям забирать депутатские кресла по итогам состоявшихся парламентских выборов. Об этом заявила официальный представитель политической силы Гоар Мелоян.

По ее словам, многое будет зависеть от того, преодолеет ли пятипроцентный барьер третья оппозиционная сила — партия "Процветающая Армения". Если это произойдет, изменится расклад в законодательном органе: правящая партия "Гражданский договор" лишится конституционного большинства в 3/5 мест, а значит, не сможет в одиночку назначать своих кандидатов на ключевые посты, принимать или ратифицировать важнейшие законы и международные договоры.

По мандатам сейчас нет политического решения. Не было и обсуждений. Для принятия решения нужны окончательные итоги выборов подчеркнула Мелоян

Парламентские выборы в республике прошли 7 июня. Оппозиция неоднократно обвиняла действующую власть в грубом вмешательстве в избирательный процесс и давление на Центризбирком. Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за евроинтеграцию, не сумела набрать 50% голосов, необходимых для самостоятельного формирования правительства. Однако она получит нужное число мест благодаря квоте для нацменьшинств и перераспределению голосов не прошедших в парламент партий. Помимо провластной силы, в парламент проходят блок "Сильная Армения" (23,28%) и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,93%).