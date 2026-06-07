Карапетян: необходимо иметь хорошие отношения с Россией, США и ЕС

В случае победы Карапетян намерен соблюдать баланс между Россией и Западом Карапетян: необходимо иметь хорошие отношения с Россией, США и ЕС

Москва7 июн Вести.Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что в случае победы его блока на парламентских выборах республика будет соблюдать баланс в отношениях между Россией, США и Евросоюзом. Об этом он сказал журналистам, выходя из избирательного участка в Ереване.

Карапетяна доставили на участок голосования сотрудники правоохранительных органов. Он находится под домашним арестом с июня 2025 года.

Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения. И с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. В нашем случае этот баланс однозначно будет сказал политик

18 июня 2025 года Карапетян был задержан по обвинению в публичных призывах к захвату власти и арестован на два месяца. 17 апреля 2026 года суд постановил продлить домашний арест Карапетяна еще на три месяца со сменой адреса отбывания с города Ташир на Ереван.

В Армении 7 июня проходят очередные парламентские выборы. В них участвуют 18 политических объединений, включая правящую партию "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном.

Правом голоса в стране обладают чуть менее 2,5 миллиона граждан. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.

Ранее архиепископ Баграт Галстанян обратился к жителям Армении с призывом принять участие в проходящих в стране парламентских выборах.