Политический оппонент Пашиняна призвал граждан Армении проголосовать на выборах Архиепископ Галстанян призвал жителей Армении к участию в выборах

Москва7 июн Вести.Архиепископ Баграт Галстанян обратился к жителям Армении с призывом принять участие в проходящих в стране парламентских выборах, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Галстанян в настоящее время находится под домашним арестом в Ереване, являясь одним политических оппонентов премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Кто не идет на выборы, тот не имеет права говорить что-либо, тот дает другим решать, как ему жить. Мы сегодня оказались перед водоразделом. Я призываю всех идти на голосование и взять на себя ответственность передает Sputnik Армения слова архиепископа

Он также сообщил, что планирует выехать в город Иджеван, где он зарегистрирован по месту жительства, чтобы проголосовать на избирательном участке.

В воскресенье утром, 7 июня, в Армении открылись избирательные участки для голосования на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент республики.

За ходом голосования следят представители 14 иностранных государств и нескольких международных организаций, включая миссию БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Международную организацию франкофонии и около 120 наблюдателей от СНГ.