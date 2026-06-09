Москва9 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в оппозиционном Гюмри необходимо как можно скорее провести досрочные выборы в местный Совет старейшин (муниципалитет). Об этом он заявил в ходе совещания.

По его словам, увиденное в Гюмри было для него "неожиданным и шокирующим".

Я не мог представить, что в стране, в которой я премьер, могут быть дворы в таком состоянии... Я говорил, что в Гюмри у нас должны быть досрочные выборы как можно быстрее. До этого мы должны предпринять там срочные меры сказал Пашинян

Последние выборы в Совет старейшин Гюмри состоялись в марте 2025 года. Тогда оппозиционные силы сформировали коалицию, а мэром был избран первый номер Коммунистической партии Армении Вардан Гукасян, чья кандидатура не устраивает Пашиняна. В октябре того же года главу города арестовали по делу о коррупции. В мае 2026-го Пашинян пообещал сменить власть в Гюмри после парламентских выборов 7 июня.