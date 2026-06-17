Пашинян призвал всех, кто не согласен с его курсом, совершить революцию

Пашинян призвал к революции в Армении Пашинян призвал всех, кто не согласен с его курсом, совершить революцию

Москва17 июн Вести.Армянский премьер Никол Пашинян подтвердил, что намерен разгромить оппозиционные политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном.

Он призвал всех, кто не согласен с данным курсом, к революции. Его слова передает РИА Новости.

Тех граждан, кто не согласен с этой линией, я призываю совершить революцию и сменить правительство… Оппозиция не призывает выходить на улицы - я призываю сказал премьер Армении

Ранее Пашинян заявил, что оппозиционные силы прошли в Национальное собрание по итогам выборов 7 июня в результате незаконных действий.