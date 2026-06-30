Лидер блока "Сильная Армения" назвал главную цель оппозиции в стране Самвел Карапетян: главная цель оппозиции – отстранение Пашиняна от власти

Москва30 июн Вести.Главной целью оппозиции является отстранение от власти премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян.

Такое заявление Карапетян сделал, отвечая на вопрос , что означает лозунг оппозиции "Идти до конца".

У нас есть план по отстранению Пашиняна. А дальше будут другие шаги. Дальнейшие шаги мы оценим пообещал Карапетян

У армянской оппозиции есть тайный план по смещению Пашиняна, сообщает ТАСС. Самвел Карапетян отказался разглашать его подробности. По его словам, оппозиция готова к проведению уличных акций протеста, но пока рассчитывает на отмену Конституционным судом Армении итогов парламентских выборов, прошедших 7 июня. Оппозиция считает их украденными. Решение о признании или непризнании итогов выборов в парламент Армении Конституционный суд должен опубликовать не позднее 4 июля.

Лидер блока "Сильная Армения" предложил объединить усилия всех оппозиционных сил в Армении. Он рассчитывает создать оппозиционную коалицию в Армении и единый координационный совет.

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна по итогам выборов получила 49,7456% голосов, блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна заручился поддержкой 23,271% избирателей, а блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" собрал 9,9231% бюллетеней.

Никол Пашинян пообещал разгромить оппозицию, возглавляемую Кочаряном, Гагиком Царукяном и Карапетяном. Он заявил, что не уйдет с поста премьера страны, а недовольные его политикой люди должны совершить революцию.

В новый парламент Армении войдут три политические силы: 64 мандата получит партия "Гражданский договор", а блоки "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 мандатов соответственно.