Москва19 июн Вести.Оппозиционный блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна подал в Конституционный суд республики заявление, в котором требует аннулировать результаты парламентских выборов, состоявшихся в Армении 7 июня. Об этом сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) пресс-секретарь блока Марианна Каграманян.

19 июня 2026 года представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян подал в Конституционный суд заявление об аннулировании результатов выборов в Нацсобрание от 7 июня. Блок, основываясь на массовых и организованных нарушениях избирательного процесса, организованных властями, требует аннулировать решение ЦИК Республики Армения от 14 июня 2026 года "О результатах выборов в Национальное собрание 7 июня 2026 года" и признать результаты выборов недействительными или назначить второй тур выборов заявила Каграманян

Как сообщалось, на выборах в Армении одержала победу партия Пашиняна "Гражданский договор", об этом заявил в ходе заседания ЦИК его глава Ваагн Овакимян.