Блок "Сильная Армения" оспаривает результаты голосования на одном участке Блок "Сильная Армения" требует аннулировать голоса на одном из участков

Москва10 июн Вести.Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна обратился в Центральную избирательную комиссию Армении с требованием признать недействительными результаты голосования на одном из избирательных участков. Об этом сообщил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

По его словам, жалоба касается участка №12/13. Основанием для обращения стало отсутствие бюллетеня одной из политических сил под номером 8, которое было выявлено около 18.00 по местному времени (17 мск) после обращения одного из избирателей.

Блок "Сильная Армения" по избирательному участку 12/13 представил заявление о признании недействительными итогов голосования сказал Овакимян на брифинге

Он отметил, что заявление принято к рассмотрению, а окончательная оценка ситуации будет дана в решении Центризбиркома, которое планируется опубликовать 14 июня.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Представители оппозиции неоднократно обвиняли власти страны во вмешательстве в избирательный процесс и деятельность ЦИК.