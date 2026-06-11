Блок Карапетяна обратится в ЦИК Армении за аннулированием результатов выборов Блок "Сильная Армения" обратится в ЦИК за аннулированием результатов выборов

Москва11 июн Вести.Блок "Сильная Армения" во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном намерен обратиться 12 июня в Центризбирком (ЦИК) Армении с требованием аннулировать итоги выборов. Об этом сообщил член политсовета блока, первый номер в предвыборном списке политической силы Нарек Карапетян в прямом эфире на своей странице в соцсетях.

Завтра мы обратимся в Центральную избирательную комиссию, чтобы ЦИК аннулировал результаты выборов и пересмотрел голоса "Гражданского договора" сообщил он

По словам Нарека Карапетяна, если ЦИК не удовлетворит это обращение, блок обратится в Конституционный суд. Он также отметил, что "Гражданский договор" – это слабая сила, поскольку даже при наличии большого количества нарушений заручилась поддержкой менее 50% голосов избирателей.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов. Этого не хватает для самостоятельного формирования правительства, но сохраняется возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов.

Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.

Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, в ходе проведения парламентских выборов в Армении было множество принципиальных нарушений.