ЦИК Армении: три партии отправили запрос на пересчет результатов выборов

ЦИК Армении получил заявление на пересчет результатов выборов ЦИК Армении: три партии отправили запрос на пересчет результатов выборов

Москва9 июн Вести.Центризбирком Армении получил заявления от партий "Процветающая Армения", "Крылья единства" и блока "Армения" на перерасчет результатов выборов из 555 избирательных участков. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Территориальные избирательные комиссии обобщат полученные заявления, и на сайте ЦИК будет опубликована информация о том, результаты голосования каких именно участков будут пересчитаны.

Поступили заявления на пересчет результатов голосования в общей сложности по 555 участковым избирательным комиссиям отмечается в сообщении

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Представители оппозиции неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в избирательный процесс и деятельность ЦИК.

Согласно предварительным данным, партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов, однако сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Также в парламент проходят блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.