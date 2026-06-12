Москва12 июнВести.Центризбирком Армении решил аннулировать результаты голосования уже на третьем избирательном участке. Об этом заявили в пресс-службе ЦИК страны.
Уточняется, что речь идет об избирательном участке 12/13 в городе Арташат.
На данном участке в день голосования отсутствовал избирательный бюллетень под номером 8. … Материалы с избирательного участка направлены в прокуратуруотмечается в сообщении
Подчеркивается, что всего на этом избирательном участке проголосовали 809 человек.
Ранее были аннулированы итоги голосования на двух участках - в Сюникской области и Ереване.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов.
Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.