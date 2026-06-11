ЦИК Армении аннулировал результаты выборов на двух участках ЦИК Армении признал недействительными итоги выборов на двух участках

Москва11 июн Вести.Центризбирком (ЦИК) Армении признал недействительными итоги выборов на двух участках. Это следует из решения избирательной комиссии по итогам внеочередного заседания 11 июня.

Результаты голосования на избирательном участке №10/51 признать недействительными... Результаты голосования на избирательном участке №35/65 признать недействительными огласил текст решения глава комиссии Ваагн Овакимян

Речь идет об избирательных участках в ереванском районе Нубарашен (№10/51) и в городе Мегри на юге республики (№35/65). По данным местных СМИ, за несколько минут до закрытия участка в столице туда доставили большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать и после 19.00 мск, когда прием бюллетеней уже должен был быть завершен.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов. Этого результата не хватает для самостоятельного формирования правительства, но он сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов.

Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.

Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) Элла Памфилова, в ходе проведения парламентских выборов в Армении было множество принципиальных нарушений.