Москва11 июнВести.Центризбирком (ЦИК) Армении признал недействительными итоги выборов на двух участках. Это следует из решения избирательной комиссии по итогам внеочередного заседания 11 июня.
Результаты голосования на избирательном участке №10/51 признать недействительными... Результаты голосования на избирательном участке №35/65 признать недействительнымиогласил текст решения глава комиссии Ваагн Овакимян
Речь идет об избирательных участках в ереванском районе Нубарашен (№10/51) и в городе Мегри на юге республики (№35/65). По данным местных СМИ, за несколько минут до закрытия участка в столице туда доставили большое количество военнослужащих, которые продолжали голосовать и после 19.00 мск, когда прием бюллетеней уже должен был быть завершен.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов. Этого результата не хватает для самостоятельного формирования правительства, но он сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов.
Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.
Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) Элла Памфилова, в ходе проведения парламентских выборов в Армении было множество принципиальных нарушений.