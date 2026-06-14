Москва14 июнВести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении отказалась повторно проводить голосование на трех участках, где ранее были аннулированы результаты парламентских выборов. Об этом заявил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян в ходе заседания, трансляцию которого вели местные телеканалы.
Аннулирование результатов голосования на трех участках не сказывается на итогах выборов в целомсказал он
В ходе пересчета бюллетеней на трех избирательных участках были аннулированы голоса 3 411 избирателей.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Согласно результатам, в парламент республики проходят партия "Гражданский договор" армянского премьера Никола Пашиняна (64 депутатских мандата в 105-местном парламенте), а также блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна (28 мандатов и еще один – для представителя нацменьшинств) и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (12 мандатов).
Оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела четырехпроцентный барьер, необходимый для получения мандатов.