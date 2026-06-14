ЦИК Армении отказался от повторных выборов на участках, где аннулировали итоги

На участках с отмененными итогами в Армении не будут проводить повторные выборы ЦИК Армении отказался от повторных выборов на участках, где аннулировали итоги

Москва14 июн Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении отказалась повторно проводить голосование на трех участках, где ранее были аннулированы результаты парламентских выборов. Об этом заявил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян в ходе заседания, трансляцию которого вели местные телеканалы.

Аннулирование результатов голосования на трех участках не сказывается на итогах выборов в целом сказал он

В ходе пересчета бюллетеней на трех избирательных участках были аннулированы голоса 3 411 избирателей.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Согласно результатам, в парламент республики проходят партия "Гражданский договор" армянского премьера Никола Пашиняна (64 депутатских мандата в 105-местном парламенте), а также блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна (28 мандатов и еще один – для представителя нацменьшинств) и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (12 мандатов).

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела четырехпроцентный барьер, необходимый для получения мандатов.