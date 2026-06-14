ЦИК Армении: оппозиционная партия Царукяна не прошла в парламент

Оппозиционная партия Царукяна не прошла в парламент Армении ЦИК Армении: оппозиционная партия Царукяна не прошла в парламент

Москва14 июн Вести.Оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не прошла в состав нового парламента Армении. Об этом заявил глава Центризбиркома (ЦИК) республики Ваагн Овакимян.

По его словам, партия не смогла набрать 4% голосов, необходимых для прохождения в парламент.

Партия "Процветающая Армения" [получила] 58 378 голосов, или 3,996% уточнил глава ЦИК

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным до пересчета бюллетеней, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала менее 50% голосов. Оппозиция республики объявила выборы в парламент сфальсифицированными. 11 июня ЦИК Армении признал недействительными итоги голосования на двух участках.

12 июня стало известно, что лидеры выборов в Армении получили дополнительные голоса после пересчета. Так, "Гражданский договор" набрал 1 148 дополнительных голосов. У блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна стало на 508 голосов больше. Блок "Армения" Роберта Кочаряна получил 217 дополнительных голосов, партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна – 147.