Москва14 июн Вести.В столице Армении у здания Центральной избирательной комиссии собрались сторонники оппозиционных сил, выражающие несогласие с официальными результатами парламентских выборов, прошедших 7 июня. Акция протеста началась днем и продолжилась по мере оглашения окончательных данных.

Как сообщает ТАСС, первыми к месту проведения акции в 17:00 по местному времени (16:00 мск) подошли сторонники партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна. Позже, к 18:00 (17:00 мск), когда ЦИК приступил к подведению итогов, к протестующим присоединились приверженцы блоков "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна. Оба блока ранее заявили о намерении обратиться в Конституционный суд с требованием признать выборы недействительными из-за многочисленных, по их словам, нарушений.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, обработанным со всех 2 005 участков, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,825% голосов. Блок "Сильная Армения" получает 23,281%, блок "Армения" — 9,934%. Партия "Процветающая Армения" с 3,996% не преодолевает пятипроцентный барьер и не попадает в новый состав парламента. Явка избирателей составила 58,97%. Ситуация вокруг признания итогов остается напряженной: протестующие требуют пересмотра результатов, а оппозиция готовит юридические вызовы.