Полиция усиленно охраняет здание ЦИК Армении на фоне призывов к митингам

У здания ЦИК Армении усилили меры безопасности на фоне призывов к митингам Полиция усиленно охраняет здание ЦИК Армении на фоне призывов к митингам

Москва12 июн Вести.Спецподразделения полиции, известные как "черные береты", стянуты в Ереване к зданию Центральной избирательной комиссии Армении на фоне призывов к митингам после парламентских выборов.

Как сообщает ТАСС, меры безопасности усилены на фоне призывов оппозиционных сил, в том числе партии "Процветающая Армения", к митингам.

По данным агентства, внутри здания ЦИК находятся более десяти сотрудников спецподразделения. Они перекрыли центральный вход и ограничили доступ на прилегающую территорию.

На данный момент обстановка у здания Центризбиркома остается спокойной, сообщений об инцидентах не поступало.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов.

Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.

Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ) Элла Памфилова, в ходе парламентских выборов в Армении было множество принципиальных нарушений.

ЦИК Армении 11 июня признал недействительными итоги выборов на двух участках.