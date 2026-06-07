Полиция стянута в центр Еревана на фоне закрытия избирательных участков

На фоне закрытия избирательных участков в центр Еревана стянули полицию Полиция стянута в центр Еревана на фоне закрытия избирательных участков

Москва7 июн Вести.Полиция стянута в центр Еревана на фоне закрытия избирательных участков.

Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что кордоны расположены таким образом, чтобы контролировать центр города.

При этом на улицах продолжают оставаться толпы горожан и туристов.

Участки для голосования закрылись примерно в 20.00 по местному времени (19.00 по мск).

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна устранить конкурентов в преддверии парламентских выборов делают голосование нелегитимным.