ЦИК Армении сообщил о задержании двух председателей и секретаря комиссий

В Армении перед выборами задержали двух глав избиркомов ЦИК Армении сообщил о задержании двух председателей и секретаря комиссий

Москва7 июн Вести.Двое председателей избирательных комиссий и один секретарь были задержаны в ночь перед началом парламентских выборов в Армении. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Ваагн Овакимян.

По его словам, отсутствие сотрудников на избирательных участках связано с уголовно-правовыми процессами.

Я знаю, что отсутствие двоих председателей и секретаря [на избирательных участках] обусловлено уголовно-правовыми процессами. Мне доложили, что данные председатели и секретарь ночью были задержаны сказал Овакимян

Парламентские выборы в Армении стартовали 7 июня. В них участвуют 18 политических сил – 16 партий и два партийных блока.

Среди участников выборов – правящая партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" под руководством Роберта Кочаряна и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном.

Замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов ранее назвал недопустимыми угрозы властей Армении, связанные с ограничением избирательных прав граждан.