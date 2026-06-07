В Армении стартовало голосование на парламентских выборах по новым правилам

Парламентские выборы начались в Армении В Армении стартовало голосование на парламентских выборах по новым правилам

Москва7 июн Вести.В воскресенье утром, 7 июня, в Армении открылись избирательные участки для голосования на выборах в Национальное собрание — однопалатный парламент республики.

В 8.00 по местному времени (7.00 мск) открылись 2,5 тысячи участков по всей стране. Граждане, находящиеся за рубежом, проголосовать не смогут — заграничных участков не предусмотрено. Право голоса имеют около 2,5 миллиона граждан.

В бюллетенях для голосования представлены 16 политических партий и два политических блока, официально зарегистрированных Центральной избирательной комиссией республики.

Выборы признаются состоявшимися при любой явке, поскольку новый избирательный кодекс не устанавливает минимального порога.

Участки закроются в 20.00 (19.00 мск). Предварительные результаты ЦИК Армении обнародует уже на следующий день, а окончательные итоги подведет не позднее чем через неделю.

За ходом голосования следят представители 14 иностранных государств и нескольких международных организаций, включая миссию БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Международную организацию франкофонии и около 120 наблюдателей от СНГ.

Российская сторона обращала внимание, что накануне выборов власти республики пытались снять с выборов крупнейшее оппозиционное движение "Сильная Армения" и партию "Процветающая Армения". МИД РФ подчеркивал, что такие шаги против демократии лишат армян права выбора своего будущего и поставят под сомнение легитимность избирательного процесса в целом.