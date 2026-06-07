Наблюдатель на выборах в Армении рассказал о нарушениях Депутат Туров рассказал о нарушениях при проведении выборов в Армении

Москва7 июн Вести.Неопечатанные урны, сложности с возможностью проголосовать для стариков, а также вмешательство национальных наблюдателей – основные нарушения на выборах в Армении. Об этом в интервью Наталье Соловьевой для ИС "Вести" рассказал депутат Государственной думы РФ, находящийся в Армении в качестве наблюдателя за выборами, Артем Туров.

Он добавил, что миссия наблюдателей от СНГ отрабатывает вопросы вмешательства национальных наблюдателей в процесс голосования.

Вопросы, связанные с невозможностью людей проголосовать. Это касается возрастных пожилых людей, которые, к сожалению, не могут подняться на высокие этажи, где расположены участки: вторые [этажи] и так далее. Таких у нас обращений много, мы сейчас их отрабатываем. Отдельно сейчас наши наблюдатели от миссии СНГ отрабатывают поступившие вопросы, связанные с вмешательством в том числе национальных наблюдателей в процесс голосования. … невыполняющие функцию только наблюдения, вступающие в диалог, разговаривающие с гражданами, приходящими для волеизъявления, такие факты у нас тоже есть. И вот сейчас … [сообщалось] о ряде неопечатанных урн рассказал Туров

С утра 7 июня в Армении открылись избирательные участки для голосования. В стране проходят выборы в Национальное собрание – парламент республики.