Журналист "Вестей" Соловьева рассказала о неполадках на выборах в Армении

На некоторых избирательных участках в Армении отсутствовало видеонаблюдение Журналист "Вестей" Соловьева рассказала о неполадках на выборах в Армении

Москва7 июн Вести.Поступили сигналы о технических проблемах на некоторых избирательных участках в Армении, где проходят парламентские выборы. Об этом сообщила журналист информационной службы "Вести" Наталья Соловьева.

Есть сигналы о том, что на некоторых участках были технические проблемы: где-то не совпадали избирательные номера граждан в распечатанной и цифровой версиях списка, где-то отсутствовало видеонаблюдение. Некоторые избиратели жалуются, что их не уведомили об изменении адресов их участков. Все жалобы проверяет ЦИК Армении рассказала Соловьева

Ранее Соловьева показала кадры одного из избирательных участков и сообщила, что выборы проходят в спокойной и рабочей атмосфере.