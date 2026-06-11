Глава ЦИК России указала на множество нарушений в ходе выборов в Армении

Памфилова: на выборах в Армении было много принципиальных нарушений Глава ЦИК России указала на множество нарушений в ходе выборов в Армении

Москва11 июн Вести.В ходе проведения парламентских выборов в Армении было множество принципиальных нарушений, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова.

Она отметила, что на выборах в Армении наблюдателями работали два члена ЦИК, а также 24 представителя региональных избиркомов России. И они, по словам Памфиловой, проявили себя блестяще.

Работа была непростая - с раннего утра и до позднего вечера. Сложностей было много, нарушений было, давайте честно скажем, много. Такие принципиальные нарушения сказала глава ЦИК в ходе заседания комиссии.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать необходимые 50% для самостоятельного формирования правительства, но сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.