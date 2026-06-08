"Им наплевать": в ЕС не отреагировали на нарушения на выборах в Армении Депутат Калашников: Евросоюз наплевал на нарушения на выборах в Армении

Москва8 июн Вести.Европейские представители закрыли глаза и никак не отреагировали на нарушения на парламентских выборах в Армении, заявил депутат Госдумы РФ Леонид Калашников в интервью ИС "Вести".

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В ходе кампании представители оппозиции неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в избирательный процесс и деятельность ЦИК.

Им [европейцам] наплевать. Прошли выборы в Армении. Им наплевать, что там арестовали во время проведения дня голосования 70 человек, например, у Самвела Карапетяна в партии. У нас шестерых арестовали, у нас коммунистов арестовали. Мы такой здесь шум [подняли], сейчас до сих пор везде кричим, говорим, вы что делаете, вы что творите, почему, как. Европа вообще хоть что-то произнесла? Да и не надо ждать сказал Калашников

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова, ряд нарушений, отмеченных наблюдателями на выборах в Армении, носил системный характер. Среди них – труднодоступность избирательных участков, а также активное включение в процесс национальных наблюдателей.

Согласно предварительным данным, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов, однако сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Также в парламент проходят блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.