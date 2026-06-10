Захарова: ради нужного результата выборов в Армении в ЕС забыли о демократии

Захарова: ЕС закрыл глаза на демократию ради результата на выборах в Армении Захарова: ради нужного результата выборов в Армении в ЕС забыли о демократии

Москва10 июн Вести.Евросоюз (ЕС) закрыл глаза на демократию ради нужных ему результатов выборов в Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Собственные лозунги о невмешательстве во внутренние дела суверенного государства европейские политики "выбросили в ведро", отметила дипломат на брифинге.

Ради необходимого результата в Брюсселе с легкостью закрыли глаза на все, что называется демократией, принципами, законностью заявила она

ЕС "буквально в ручном режиме" пытался контролировать ход избирательного процесса в Армении, указала Захарова. Она назвала циничной манипуляцией попытки Брюсселя представить армянскому обществу выборы "едва ли не как судьбоносный выбор между ЕС и Россией".

Армянскому народу важно сохранение и развитие российско-армянских связей, которые приносят "настоящие дивиденды, а не мнимые", подчеркнула дипломат.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов. При этом блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна обратился в Центральную избирательную комиссию республики с требованием признать недействительными результаты голосования на одном из избирательных участков.