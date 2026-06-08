Захарова: выстроим наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства

Захарова прокомментировала итоги выборов в Армении Захарова: выстроим наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства

Москва8 июн Вести.Россия намерена выстраивать отношения с Арменией с учетом конкретных действий руководства республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги парламентских выборов в стране.

По ее словам, дальнейшая линия Москвы в отношениях с Ереваном будет формироваться исходя из реальных шагов армянского руководства. При этом российская сторона рассчитывает, что власти Армении будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах государства.

Захарова также подчеркнула, что Россия заинтересована в сильной и подлинно суверенной Армении. Армянский народ остается для России братским.

Рассчитываем, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах сказала Мария Захарова

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов избирателей, однако сможет сформировать правительство благодаря распределению парламентских мандатов.

Кроме правящей партии, в новый состав парламента проходят блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном. Оппозиционные силы в ходе кампании неоднократно заявляли о нарушениях и вмешательстве в избирательный процесс.