РФ рассчитывает, что Армения выберет укрепление традиционных отношений с Москвой Рябков: РФ рассчитывает на выбор Армении укреплять отношения с Москвой

Москва3 июн Вести.Россия надеется, что Армения выберет путь укрепления традиционных отношений с РФ, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что Еревану рано или поздно придется сделать выбор, с кем развивать отношения дальше.

Мы рассчитываем, что выбор будет исторически правильным в пользу укрепления традиционных глубоких братских отношений с Россией, отчего всегда выигрывал и будет выигрывать армянский народ сказал Рябков

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил ИС "Вести", что народ и правительство Армении нужно разделять. Он также отметил, что премьер республики Никол Пашинян занимает противоречивую позицию, пытаясь получать выгоды от участия в Евразийском экономическом союзе, одновременно сближаясь с Евросоюзом.