Москва3 июн Вести.Следует различать народ Армении и правящую элиту. Последняя, стремясь в ЕС, ставит под угрозу идентичность страны, как это случилось с Украиной, заявил ИС "Вести" председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян занимает противоречивую позицию, пытаясь сблизиться с Евросоюзом и сохранив при этом преимущества, которые дает ЕАЭС.

Надо отделить армянский народ от правящей верхушки. Председатель правительства Никол Пашинян делает все для того, чтобы Армения стала частью Евросоюза. Возникает вопрос: неужели нельзя взять и честно сказать, какие цели преследуешь и задачи решаешь? Получается, что с одной стороны они уже определились и приняли законы о вступлении в Евросоюз, о распространении юрисдикции Международного уголовного суда на территорию Армении, а с другой стороны - делают заявление, что мы хотим оставаться в ЕврАзЭС, выстраивать отношения с Россией отметил Володин

Он указал, что таким образом демонстрируется потребительское отношение к России.

Использовать нашу страну для того, чтобы пройти этот этап и вступить в Евросоюз - это непорядочно. Против этой лжи, двойных стандартов мы выступаем сказал Володин

Он отметил, что РФ оказывает Армении существенную поддержку: российский газ ей обходится в четыре раза дешевле в сравнении с тем, что платят за энергоносители европейские потребители.

Если проанализировать денежные переводы, то две трети платежей с Российской Федерации поступает в Армению. И рынок сбыта: для Армении Россия - ключевой партнер. Возьмите тогда и откажитесь, и открыто гражданам об этом заявите, и идите в Евросоюз, если вам эта [европейская] мораль ближе. Да, у нас запрещено [движение] ЛГБТ, и мы считаем, что надо бережно относиться к нашей истории. У них другие принципы заявил Володин

Он подчеркнул, что с точки зрения экономики, потери для Армении очевидны.

И если даже провести параллели с Украиной, там тоже говорили о Евросоюзе, что если только такое решение будет принято, тогда будет развиваться экономика. Но они не разрешают свою продукцию направлять на рынок, она не конкурентоспособна в Европе. А что будет продавать Армения? Вино они продают нам. Приехал [президент Франции Эммануэль] Макрон, обнимались они с Пашиняном. Ну и заключите договор, поставляйте вино во Францию. Даже коньяк теперь у них [Армении] уже бренди, потому что французы сказали, что это бренди. И они [Армения] потеряют свою идентичность, так же, как потеряли на Украине. Это, конечно, жаль, лидеры Армении ее ведут к пропасти указал Володин

Он подчеркнул, что Россия выступает за честные, открытые отношения, взаимовыгодное сотрудничество.

Дружба – это улица с двусторонним движением заключил он

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения больше не находится под покровительством России.