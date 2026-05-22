Володин: Пашинян действует подло и непорядочно по отношению к России

Москва22 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян действует подло и непорядочно по отношению к России, выстраивать взаимодействие между странами таким образом нельзя. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Спикер подчеркнул, что отношения, как правило, строятся на основе взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества, а также невмешательства в дела суверенных государств. Политик назвал очевидным тот факт, что Россия много сделала для развития Армении.

Вместе с тем, обратил внимание Володин, Пашинян ведет недружественную политику в отношении Москвы и цинично при этом использует возможности, которые Армении предоставляет Россия.

Мы поставляем газ Армении почти в 4 раза дешевле, себе в ущерб (цена для Армении — 177,5 долл./тыс. куб. м., в Европе — 633 долл./тыс. куб. м.). В это непростое время поддерживаем экономику Армении, ее граждан. Что получаем взамен - подлость и непорядочность Пашиняна. Так продолжаться дальше не может написал Володин

Он подчеркнул, что выстраивать отношения таким образом нельзя.