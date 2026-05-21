Москва21 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян злоупотребил безграничным уважением Москвы к армянскому народу, проведя саммит Армения – ЕС. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Согомонян отметил, что Россия неоднократно демонстрировала наличие красных линий, которые переходить нельзя.

Есть ощущение, что Пашинян злоупотребил безграничным просто уважением Москвы к армянскому народу и подумал, что как бы все так и будет продолжаться. Но действительно, с учетом экономических отношений Еревана и Москвы этот расчет просто был обречен на провал, потому что Россия неоднократно демонстрировала за последние годы, что есть красные линии, которые переходить нельзя по отношению к ней… На что рассчитывал Пашинян – просто непонятно. Вводить страну в конфронтационную линию с Россией, приглашая в Ереван европейских лидеров, но еще помимо европейских лидеров - Зеленского, предоставляя ему трибуну, делая с ним двустороннюю встречу на английском языке. Понятно же, что это приведет к каким-то последствиям плачевным как для Армении, так и конкретно [для] Пашиняна