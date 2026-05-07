Армения — не союзник РФ по вопросу Украины, заявил Пашинян Пашинян: Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины

Москва7 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Так политик ответил на вопрос журналистов о последствиях визита в Ереван на европейский саммит Владимира Зеленского.

Слова Пашиняна приводит Sputnik Армения.

Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России сказал Пашинян

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал саммит ЕС и Украины в Армении, состоявшийся 4 мая, недружественным шагом Еревана. По его словам, Москве следует учитывать эти шаги при выстраивании дальнейших отношений с республикой.