Пашинян: Армения не готова быть членом Евросоюза

Пашинян: Армения не готова стать членом ЕС Пашинян: Армения не готова быть членом Евросоюза

Москва8 июн Вести.Армения пока не готова присоединиться к Европейскому союзу (ЕС), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

Еревану необходимо продолжить проведение демократических реформ то того времени, когда все признают, что страна полностью соответствует стандартам ЕС, отметил Пашинян.

Армения не готова к членству в ЕС, и наша цель - реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами ЕС приводит РИА Новости слова Пашиняна

При этом Армения продолжит сближение с Западом.

Мы продолжим сближение [с Западом], но и продолжим участие, членство в ЕАЭС отметил Пашинян

По его словам, Армения продолжит развивать отношения с Россией и другими странами ЕАЭС.

Накануне Пашинян объявил о победе его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах в Армении, несмотря на то, что ЦИК республики продолжает подсчет голосов.