Москва8 июнВести.Армения пока не готова присоединиться к Европейскому союзу (ЕС), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.
Еревану необходимо продолжить проведение демократических реформ то того времени, когда все признают, что страна полностью соответствует стандартам ЕС, отметил Пашинян.
Армения не готова к членству в ЕС, и наша цель - реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами ЕСприводит РИА Новости слова Пашиняна
При этом Армения продолжит сближение с Западом.
Мы продолжим сближение [с Западом], но и продолжим участие, членство в ЕАЭСотметил Пашинян
По его словам, Армения продолжит развивать отношения с Россией и другими странами ЕАЭС.
Накануне Пашинян объявил о победе его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах в Армении, несмотря на то, что ЦИК республики продолжает подсчет голосов.