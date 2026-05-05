Макрон заявил, что Армения больше не нуждается в покровительстве России

Макрон считает, что Армении больше не нужно покровительство России Макрон заявил, что Армения больше не нуждается в покровительстве России

Москва5 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник на форуме "Ереванский диалог" заявил, что Армения больше не находится под покровительством России.

Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна исключительно под покровительством России, указал французский лидер.

Война 2020 года в Нагорном Карабахе, то, что вы пережили, трагедия, которую многие семьи пережили и увидели, - все это показало, что это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли. Мы увидели, что Россия бросила Армению, поняли, что мечты не сбылись сказал Макрон

По его словам, все свыклись с мыслью, что покровителем региона должна быть Россия, потому что "Южный Кавказ всегда нуждается в чьей-то защите".

Макрон подчеркнул, что существует демократический путь, который Армения начала с приходом к власти Никола Пашиняна в 2018 году.

Выбранный вами мир реалистичен, вы являетесь его инициатором, процветание возможно без вмешательства империй указал президент Франции

Макрон находится в Армении с государственным визитом.

Как сообщалось, Ереван и Париж подписали документ об установлении стратегического партнерства.