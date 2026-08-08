Экс-глава МИД Армении Айвазян связал демократию Запада с антироссийским настроем Айвазян: для Запада демократия в странах связана с антироссийским настроем

Москва8 авг Вести.Для Запада быть демократичным государством в первую очередь означает быть антироссийски настроенной страной. Об этом заявил ИС "Вести" экс-министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, комментируя визит в мае президента Франции Эммануэля Макрона.

По его мнению, под видом демократии западные партнеры проводили свои геополитические планы.

И я в какой-то момент даже пришел к выводу, что для многих коллег из западных стран быть демократичной страной в первую очередь означает быть антироссийски настроенной страной. Я это видел и в других странах. И, к сожалению, нынешние власти Армении, ради сиюминутной выгоды или политической конъюнктуры пошли на этот шаг, объявляя, что Армения стала бастионом демократии сразу после революции. У нас есть здесь очень такой оригинальный актер, вот он, сказал, что вместо бастиона демократии Армения стала "Бастилией демократии" пояснил бывший министр иностранных дел Армении

Он также отметил, что сегодня идет соревнование за господство над Южным Кавказом.

Те страны, которые имеют особые отношения со странами региона, в частности Франция имеет особые отношения с Арменией, пытаются преследовать свои геополитические интересы, поддерживая политику нынешнего правительства, которое все больше отдаляется от России. Что от этого выиграла Армения — это уже другой вопрос, кроме красивых заявлений и обещаний сказал он

Армению могут ждать последствия, аналогичные грузинским, если Ереван продолжит курс на сближение с Западом, ранее заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.