Москва28 июнВести.Армении будет крайне сложно избавиться от влияния Запада. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Избавиться от такого диктата Армении будет крайне сложно.сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба "Единой России"
По его мнению, западные страны беспрецедентно вмешивались в избирательную кампанию в Армении и фактически поставили государственный аппарат в Ереване под ручное управление.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армении следует как можно скорее определиться со своим стратегическим выбором между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.