Медведев: Армении будет трудно уйти от влияния Запада

Медведев: Армении будет сложно выйти из-под контроля Запада Медведев: Армении будет трудно уйти от влияния Запада

Москва28 июн Вести.Армении будет крайне сложно избавиться от влияния Запада. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Избавиться от такого диктата Армении будет крайне сложно. сказал Медведев, его слова приводит пресс-служба "Единой России"

По его мнению, западные страны беспрецедентно вмешивались в избирательную кампанию в Армении и фактически поставили государственный аппарат в Ереване под ручное управление.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армении следует как можно скорее определиться со своим стратегическим выбором между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.