Медведев предрек Армении судьбу Грузии при продолжении курса на Запад Медведев: Армению ждет судьба Грузии, если она продолжит западный курс

Москва8 авг Вести.Армению могут ждать последствия, аналогичные грузинским, если Ереван продолжит курс на сближение с Западом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале MAX.

По его словам, Запад использовал Грузию как инструмент геополитического противостояния с Россией, а после событий 2008 года отказался от дальнейшей поддержки Тбилиси.

Точно такие же последствия ожидают Армению, если она продолжит свой курс на мифическое воссоединение с Западом написал Медведев

Он отметил, что Евросоюз и США не заинтересованы в благополучии граждан Армении и могут отказаться от своих обещаний, если страна перестанет представлять для них интерес в противостоянии с Россией.

Вместе с тем Медведев предупредил, что экономический разрыв Армении с Россией может привести к серьезному внутреннему кризису. При этом он заявил, что последствия такого развития событий могут оказаться еще более тяжелыми. В качестве примера Медведев также привел Грузию, которая после событий 2008 года вышла из СНГ, но не стала членом ЕС или НАТО.