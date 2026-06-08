Демоверсия выхода: Армения может испытать на себе последствия отказа от ЕАЭС Эксперт Силаев: Армения на себе может прочувствовать последствия выхода из ЕАЭС

Москва8 июн Вести.Армения и без официального выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может прочувствовать на себе последствия отказа от сотрудничества в рамках объединения. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Исключить Армению из Евразийского экономического союза юридически нельзя, но есть масса мер, которые, не нарушая условия торговли в Евразийском экономическом союзе, дадут Армении, так скажем, аккуратно сильный сигнал в отношении той политики, которую она проводит. Кстати, вопрос о ценах на газ не привязан к ЕАЭС. Есть такие вещи, как нетарифные ограничения, которые применяются в последнее время. Так что [премьер-министру Армении] Николу Пашиняну будет, конечно, сложнее. И, к сожалению, дело дошло до того, что Армения почувствует, что такое демоверсия выхода из Евразийского экономического союза заявил эксперт

Силаев уточнил, что намек на то, что в отношении Армении могут применяться особые меры, звучит и от представителей стран ЕАЭС.

В совместном заявлении президентов стран ЕАЭС на саммите в Астане говорилось о приостановке членства Армении в ЕАЭС. И этот вопрос будет планироваться рассматривать в декабре на очередном саммите организации. И тоже, конечно, несколько неопределенная с юридической точки зрения формулировка, но зато есть понятная аналогия. Если Армения тоже вне юридических процедур может заморозить, как это называет Никол Пашинян, свое участие в ОДКБ, то почему же страны Евразийского экономического союза не могут приостановить членство Армении в этом союзе? заметил он

Ранее по итогам выборов в Армении 7 июня премьер Никол Пашинян сохранил власть, но его партия утратила конституционное большинство в парламенте.