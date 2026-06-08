Эксперт не исключил появления в ЕАЭС механизма исключения стран-членов Эксперт Селезнев указал на развитие ситуации в Армении по украинскому сценарию

Москва8 июн Вести.Ситуация в Армении развивается по украинскому сценарию, курс на евроинтеграцию не несет выгод для этой страны, а в правовых рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть создан механизм исключения из него какой-либо страны по инициативе большинства членов организации. Об этом заявил ИС "Вести" декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Эксперт напомнил: действующий премьер Армении Никол Пашинян в случае победы своего блока на выборах обещал продолжить курс на евроинтеграцию.

Другое дело, что он сейчас пытается отыграть назад, и сыграть в том числе на том, что процесс этот сам по себе не быстрый, длительный, требующий многих согласований, чтобы людей чуть-чуть успокоить отметил Селезнев

Вступление в Евросоюз может быть очень длительным процессом, напомнил он.

И мы это видим на примере Турции, которая стремится по максимуму соответствовать копенгагенским критериям 1993 года, однако, будучи страной НАТО, до сих пор не может вступить в Европейский союз и включиться в процесс общеевропейской интеграции в экономическом плане указал экономист

Ситуация в Армении, по его мнению, развивается четко по сценарию с европейскими устремлениями Украины.

Что касается Армении, мы совершенно четко и очевидно наблюдаем развитие всей ситуации по украинскому сценарию. И понятно, что никто не собирается принимать Армению в состав Европейского союза. И Армения будет использована как политический плацдарм, чтобы оказывать давление на Россию - военное, политическое и экономическое подчеркнул Селезнев

При этом вступление Армении в Евросоюз грозило бы этой стране существенными потерями в ВВП, также Армения в случае выхода из ЕАЭС лишится фактически 40% всего товарооборота, указал он.

Важный момент, что после начала специальной военной операции, то есть фактически с 2022 года, страны Евросоюза показывают уверенный спад, снижение своих экономик. В Армении зафиксирован экономический рост на уровне 13%. Евразийская интеграция и формирование единого мощного рынка на евразийском пространстве для Армении является серьезным конкурентным преимуществом, серьезной выгодой, чего нельзя сказать про потенциальное вступление Армении в Европейский союз. То есть учитывая, что экономики Европейского союза находятся сейчас в достаточно кризисной ситуации, испытывают стагнацию, давление высоких тарифов, инфляцию, все это автоматом перейдет и на экономику Армении, которая наряду с этим лишится своих главных торговых партнеров по евразийскому пространству, по ЕАЭС отметил экономист

В будущем Селезнев не исключает появления механизма исключения какой-либо страны из ЕАЭС по инициативе большинства членов организации.

Пока что договор о Евразийском экономическом союзе не предусматривает исключения какой-либо страны по инициативе других. То есть это может быть сделано только в случае изъявления желания со стороны самого участника, самого члена [ЕАЭС], и после подачи такого заявления страна будет сохранять членство в ЕАЭС на протяжении года. Поэтому если Армения не будет подавать ходатайство о выходе из ЕАЭС, в действующей правовой рамке исключить Армению из ЕАЭС другие страны не могут. Однако это не означает, что данный прецедент не может быть использован для актуализации договора. И вполне возможно, что будет проработан и предложен механизм исключения кого-либо из членов по инициативе большинства стран-участниц в случае, если этого требуют обстоятельства или это напрямую связано с возможными угрозами существования самого ЕАЭС подытожил Павел Селезнев

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Армении, после обработки 100% бюллетеней, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 49,81% голосов на парламентских выборах. Второе место c 23,29% голосов заняла партия "Сильная Армения" под руководством предпринимателя Самвела Карапетяна, на третьей позиции - блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна с 9,94% голосов. Также в парламент проходит партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, получившая 4% голосов избирателей.